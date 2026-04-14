Malore improvviso, morto allenatore di calcio under 16

ImolaOggi CRONACA, News 2026

allenatore Giuseppe Canuti

Ãˆ appena finito il primo tempo tra la gara di allievi (15-16 anni) tra San Claudio e Trodica, due squadre di Macerata, nelle Marche. L’allenatore dei padroni di casa si accascia vicino alla panchina, davanti ai suoi ragazzi. Ãˆ scattato subito lâ€™allarme: in pochi istanti sono iniziati i soccorsi, prima con il massaggio cardiaco e il defibrillatore da parte dei presenti, poi con lâ€™arrivo del personale sanitario del 118.

I tentativi di rianimazione sono proseguiti per oltre quaranta minuti, ma non câ€™Ã¨ stato nulla da fare. Se n’Ã¨ andato cosÃ¬ Giuseppe Canuti, 59 anni di Morrovalle (piccolo comune in provincia di Macerata), l’allenatore dei ragazzi del San Claudio.

I soccorsi e lo shock dei ragazzi

Una volta compresa la gravitÃ  della situazione, arbitro, dirigenti e staff hanno fatto allontanare i giovani calciatori, visibilmente sotto choc, mentre venivano chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati una automedica e unâ€™ambulanza, ma anche i tentativi piÃ¹ avanzati non sono riusciti a salvare lâ€™allenatore.

Nel frattempo, nel centro sportivo erano presenti anche altri bambini impegnati negli allenamenti, che sono stati fatti allontanare per evitare di assistere alla tragedia. I carabinieri hanno raggiunto il campo per gli accertamenti e la salma Ã¨ stata trasferita allâ€™obitorio dellâ€™ospedale di Macerata, a disposizione dellâ€™autoritÃ  giudiziaria.
tgcom24.mediaset.it

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