Brindisi, malore mentre va al lavoro: morto 46enne

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BRINDISI – Colto da un malore fatale mentre era alla guida della sua auto per raggiungere il posto di lavoro, Rocco Romano, un dipendente Sir di 46 anni, Ã¨ deceduto questa mattina (30 marzo 2026) nella zona industriale di Brindisi. La tragedia si Ã¨ consumata lungo viale Enrico Fermi, dove l’uomo ha accusato un improvviso malessere che non gli ha lasciato scampo. A notare ciÃ² che stava accadendo Ã¨ stato un camionista di passaggio che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della sezione volanti. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione Ã¨ risultato vano. Giunti sul luogo della tragedia anche i familiari della vittima e i colleghi della Sir. Le autoritÃ  hanno disposto la chiusura temporanea del tratto stradale con conseguente deviazione del traffico su percorsi alternativi. La circolazione non ha subito particolari disagi.

www.brindisireport.it

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