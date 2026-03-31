Brindisi, malore mentre va al lavoro: morto 46enne

BRINDISI – Colto da un malore fatale mentre era alla guida della sua auto per raggiungere il posto di lavoro, Rocco Romano, un dipendente Sir di 46 anni, Ã¨ deceduto questa mattina (30 marzo 2026) nella zona industriale di Brindisi. La tragedia si Ã¨ consumata lungo viale Enrico Fermi, dove l’uomo ha accusato un improvviso malessere che non gli ha lasciato scampo. A notare ciÃ² che stava accadendo Ã¨ stato un camionista di passaggio che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della sezione volanti. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione Ã¨ risultato vano. Giunti sul luogo della tragedia anche i familiari della vittima e i colleghi della Sir. Le autoritÃ hanno disposto la chiusura temporanea del tratto stradale con conseguente deviazione del traffico su percorsi alternativi. La circolazione non ha subito particolari disagi.

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