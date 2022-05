Lampedusa, sbarcati 308 migranti in poche ore

Sbarcati 308 migranti in poche ore – Quattro approdi, con 140 migranti, nel giro di poche ore durante la mattina, e altri quattro sbarchi, durante la notte, con 168 persone. Lampedusa (Ag) continua ad essere sotto assedio. Non si fa neanche in tempo ad alleggerire – con trasferimenti con i traghetti, navi quarantena e la nave Diciotti della Capitaneria – l’hotspot che i nuovi arrivi fanno cristallizzare l’emergenza.

Sui barchini recuperati fra stanotte e la mattinata, dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, c’erano da un minino di 12 persone ad un massimo di 62, fra cui donne e bambini. La maggior parte dei migranti sbarcati è risultato provenire da Marocco, Tunisia, Egitto, Sudan, Etiopia.

Durante la notte, un’imbarcazione di 10 metri con a bordo 61 persone è riuscita a raggiungere autonomamente Cala Croce. I diversi gruppi sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove, appunto, nonostante i trasferimenti, ci sono circa mille persone. www.agrigentonotizie.it

