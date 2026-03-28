Malore al lavoro, muore titolare d’impresa di 35 anni

BRESCIA – Dramma nella tarda mattinata di venerdÃ¬ 27 marzo a Rodengo Saiano, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava al lavoro allâ€™interno di una palestra situata nel complesso commerciale di via Industriale. La vittima, titolare di unâ€™impresa di facchinaggio e residente a Castenedolo, si Ã¨ accasciata al suolo davanti agli occhi dei colleghi, perdendo immediatamente i sensi mentre si stava occupando dello spostamento di alcuni macchinari.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, poco prima del crollo lâ€™uomo avrebbe avvertito un malessere, riuscendo appena a riferire ai presenti di non sentirsi bene. Attimi concitati, poi il crollo improvviso e il cuore che ha smesso di battere. I colleghi, sotto shock, hanno immediatamente lanciato lâ€™allarme contattando il numero unico per le emergenze.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, supportati anche dallâ€™elisoccorso. Le condizioni del 35enne sono apparse fin da subito gravissime: i soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguite a lungo direttamente sul posto nel tentativo di salvargli la vita. Dopo essere stato stabilizzato, lâ€™uomo Ã¨ stato trasferito dâ€™urgenza in elicottero agli Spedali Civili di Brescia.

Nonostante i disperati tentativi dei medici, purtroppo per lui non câ€™Ã¨ stato nulla da fare: Ã¨ spirato poco dopo il ricovero nel nosocomio cittadino.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Gardone Val Trompia per gli accertamenti del caso, insieme ai tecnici dellâ€™Ats. Da quanto emerso, non sarebbe stata disposta lâ€™autopsia e la salma Ã¨ stata restituita ai familiari.

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