Malore al lavoro, muore giardiniere di 51 anni

ImolaOggi CRONACA, News 2026

ambulanza

Il malessere, la richiesta d’aiuto al collega e la disperata corsa per trovare soccorso. Tragedia nella mattinata di martedì 19 maggio a Riva di Solto, comune della sponda bergamasca del Lago d’Iseo: un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava al lavoro.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.30 da via Ronchelli, nelle vicinanze del municipio del paese. Secondo quanto emerso, il 51enne, giardiniere e dipendente di un vivaio del Sebino, avrebbe accusato un forte malessere mentre si trovava a bordo del furgone aziendale.

Il collega alla guida avrebbe immediatamente cercato un punto dove poter ricevere assistenza, dirigendosi verso il centro del paese per cercare un medico e chiedere aiuto. Una volta raggiunta l’area del municipio è partita la chiamata al numero unico per le emergenze 112, che ha attivato i soccorsi in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i volontari della Croce Blu di Lovere con un’ambulanza e un’automedica: si è alzato in volo anche l’elisoccorso, ma è stato tutto inutile. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 51enne, di origine indiana, non c’è stato nulla da fare.
www.bresciatoday.it

Share

Articoli correlati

Federico Benetello

Malore nel sonno, 34enne trovato morto nel letto dalla madre

Erica Carroccia è morta dopo aver dato alla luce due gemelli

Roma, 31enne muore dopo il parto. I gemelli stanno bene

Barbara Formica

Mamma di 45 anni trovata morta nel letto dalla figlia 11enne

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *