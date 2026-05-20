Malore al lavoro, muore giardiniere di 51 anni

Il malessere, la richiesta d’aiuto al collega e la disperata corsa per trovare soccorso. Tragedia nella mattinata di martedì 19 maggio a Riva di Solto, comune della sponda bergamasca del Lago d’Iseo: un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava al lavoro.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.30 da via Ronchelli, nelle vicinanze del municipio del paese. Secondo quanto emerso, il 51enne, giardiniere e dipendente di un vivaio del Sebino, avrebbe accusato un forte malessere mentre si trovava a bordo del furgone aziendale.

Il collega alla guida avrebbe immediatamente cercato un punto dove poter ricevere assistenza, dirigendosi verso il centro del paese per cercare un medico e chiedere aiuto. Una volta raggiunta l’area del municipio è partita la chiamata al numero unico per le emergenze 112, che ha attivato i soccorsi in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i volontari della Croce Blu di Lovere con un’ambulanza e un’automedica: si è alzato in volo anche l’elisoccorso, ma è stato tutto inutile. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 51enne, di origine indiana, non c’è stato nulla da fare.

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