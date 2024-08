Kiev: ‘costringeremo la Russia a negoziare alle nostre condizioni’

“L’Ucraina non è interessata a occupare i territori russi. Questo è ovvio. Perché l’Ucraina sta conducendo una guerra esclusivamente difensiva, rigorosamente nel quadro del diritto internazionale. Ma se parliamo di potenziali negoziati – sottolineo potenziali – dovremo mettere la Federazione Russa al tavolo delle trattative. Alle nostre condizioni. Non abbiamo assolutamente intenzione di implorare: ‘Per favore, sedetevi per negoziare’. Abbiamo invece mezzi efficaci e collaudati per costringerli.

Oltre a quelli economici e diplomatici, c’è anche lo strumento militare. Dobbiamo infliggere alla Russia sconfitte tattiche significative. Nella regione di Kursk, possiamo vedere chiaramente come lo strumento militare venga oggettivamente usato per convincere la Federazione Russa a entrare in un processo negoziale equo. Di nuovo, per entrare in un processo negoziale, non nella tradizionale propaganda russa e nel ricatto della capitolazione”. Così su X (Twitter) Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino. rainews.it/maratona