In fuga dopo una rapina travolgono scooter: gravissima una 24enne. Arrestati tre cubani

Due feriti, fra cui una 24enne in condizioni gravissime. Una rapina, degenerata in incidente stradale, ha coinvolto due persone a bordo di uno scooter

Una mattinata di panico creata da una banda di malviventi, che nel tentativo di scappare dopo aver rapinato la borsa di una donna nel parcheggio di un supermercato a Zagarolo, in provincia di Roma, ha travolto il motorino con a bordo un 40enne e la 24enne che si trova ora sedata in ospedale a Roma.

Rapina al parcheggio del supermercato

I fatti sono accaduti intorno alle 13:00 di ieri – giovedì 21 maggio – quando un ladro ha messo nel mirino la borsa di una donna che aveva fatto spesa all’ipermercato Oasi, sulla via Prenestina Nuova. In particolare il malvivente ha atteso che la signora posasse la borsa in auto e caricasse le buste della spesa. Rapinata la borsa, la vittima si è però accorta dell’accaduto ed ha inseguito il malvivente richiamando l’attenzione delle tante persone presenti nel parcheggio dell’ipermercato della provincia sud di Roma.

Scooter travolto dall’auto in fuga

Inseguito dai presenti il ladro è riuscito a salire a bordo di un’auto dove lo stavano attendendo i due complici. A tutta velocità il conducente della Peugeot 2008 (risultata a noleggio) nel tentativo di darsi alla fuga ha travolto uno scooter che si è trovato sulla propria traiettoria, sbalzando dalla sella conducente e passeggera.

Fermato dai cittadini

Impossibilitati a proseguire la fuga i tre malviventi sono scesi dalla macchina e sono scappati a piedi. Uno di loro – poi identificato in un cittadino cubano di 36 anni – è stato subito bloccato da uno dei cittadini che era stato richiamato dalle urla della donna rapinata. Bloccato dagli altri presenti il ladro è stato poi preso in carico dai carabinieri della compagnia di Palestrina.

Caccia ai complici

Momenti di panico che hanno visto confluire nella zona dell’accaduto numerose pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Capranica, Palestrina, Zagarolo e del nucleo radiomobile. Cominciata una battuta di ricerca gli altri due complici sono stati scovati poco dopo mentre tentavano di nascondersi in un casolare abbandonato. All’arrivo delle “gazzelle” dell’Arma hanno tentato un ultimo tentativo di fuga ma sono stati subito bloccati e arrestati.

Due feriti gravi

Arrestati i tre ladri ad avere la peggio sono stati conducente e passeggera dello scooter travolto dalla Peugeot a noleggio in fuga. Affidati alle cure del personale del 118 l’uomo alla guida – un 40enne del posto – è stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale San Camillo con una frattura scomposta della tibia e una prognosi di 40 giorni. Più grave la giovane che viaggiava come passeggera, una ragazza di 24 anni per la quale è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. In condizioni gravi è stata trasportata in codice rosso al policlinico Tor Vergata con un trauma cranico. La giovane si trova in prognosi riservata e sedata al nosocomio romano di viale Oxford.

Tre arresti

Identificati i tre rapinatori in altrettanti cittadini cubani – di 36, 43 e 44 anni – tutti con precedenti, sono stati arrestati e portati nel carcere romano di Regina Coeli. Sono accusati di rapina, lesioni stradali, false dichiarazioni e omissione di soccorso. La loro posizione è al vaglio del magistrato di turno.

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