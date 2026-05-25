Migranti, 3 sbarchi in poche ore a Lampedusa

Tre sbarchi, con un totale di 65 migranti, nelle ultime ore, a Lampedusa

A soccorrere i gruppi, partiti da Sabrata, Gasr Garabulli e Homs in Libia sono state le motovedette di Capitaneria di porto, guardia di finanza e Frontex. A bordo dei natanti marocchini, pakistani, somali e sudanesi, 42 algerini, eritrei, gambiani, ghanesi, nigeriani e senegalesi e 12 eritrei ed etiopi.

Tutti, dopo un primo triage sanitario fatto direttamente su molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 140 ospiti. Per metà mattinata è previsto il trasferimento di 75 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.

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