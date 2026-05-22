Malore improvviso, Elena muore a 33 anni

Tragedia per la comunità cittadina di Nola che piange una sua giovane figlia. Elena Napolitano, 33 anni, è morta improvvisamente dopo un malore

Elena viene ricordata come una persona solare e la sua prematura e improvvisa morte ha gettato nel dolore parenti e amici. La notizia di questa tragedia è circolata velocemente sui social e tanti sono i messaggi per la 33enne e la sua famiglia. Elena, che studiava per diventare avvocato, sarebbe stata uccisa da un infarto che non le ha lasciato scampo. Lascia i genitori e i due fratelli. L’ultimo saluto si è tenuto ieri pomeriggio nella chiesa della Madonna del Carmine a Nola.

“Dicevi sempre “o insieme o niente”, e ora? Siamo cresciute come due alberi intrecciati, le persone per strada mi chiamavano Elena perché non ci distinguevano, e a nessuna delle due è mai importato perché eravamo una cosa sola, sempre insieme. Ma io sapevo di non essere come te, perché tu eri bella come il sole e portavi luce in ogni stanza. Ti prego amore mio, vieni sempre nei miei sogni e dimmi quando potrò riabbracciarti. Aspettami per favore, io ti aspetterò nel nostro viale, quello che ci ha viste crescere e dove ci siamo viste per l’ultima volta. Ti amo da morire, la tua persona per sempre”, ha scritto sui social Daniela.

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