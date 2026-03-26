Anzio, 14enne a scuola con coltello e marijuana

In un istituto scolastico di Anzio (Roma), sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile su segnalazione della dirigente per presunto possesso di armi

Una 14enne Ã¨ stata trovata con un coltello a serramanico e due grammi di marijuana nella borsa. La giovane Ã¨ stata denunciata per porto di oggetti atti ad offendere e segnalata alla prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riporta la Repubblica, la segnalazione della dirigente per il presunto possesso di armi sarebbe avvenuta dopo l’avvertimento di alcuni studenti ai quali la 14enne aveva mostrato il coltello durante le lezioni. Durante lâ€™accertamento dei carabinieri, erano presenti i genitori della ragazza.

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