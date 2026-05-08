Bergamo, 15enne con pistola da softair in classe: denunciato

È andato a scuola a Bergamo con un’arma da softair nello zaino, pronto ad aprire il fuoco e far volare proiettili in plastica dura grazie al meccanismo ad aria compressa. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato. Ad allertare la polizia altri studenti della scuola, nella città alta, che avevano notato nella cartella del giovane una pistola senza tappo rosso. Poche ore prima un 13enne era stato bloccato in una scuola media pugliese, dove aveva portato una pistola scacciacani.

L’intervento della polizia e il sequestro dell’arma

Subito dopo aver allertato le forze dell’ordine, gli agenti sono intervenuti a Bergamo individuando il 15enne. Dopo aver perquisito lo zaino, gli hanno sequestrato l’arma e lo hanno denunciato per la violazione della normativa vigente in materia di armi. Lo studente non ha opposto resistenza.

Scacciacani in classe nel Leccese, sequestrata a 13enne

Nella giornata di giovedì 7 maggio, un ragazzino di 13 anni era stato sorpreso nella sua scuola media a Taviano, in provincia di Lecce, mentre era in possesso di una scacciacani modello Beretta senza tappo rosso. Lo studente avrebbe mostrato l’arma ai compagni di classe vantandosene, ma il fatto sarebbe arrivato alle orecchie dei professori che hanno allertato il dirigente scolastico. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno sequestrato l’arma. In quella stessa scuola a febbraio un altro 13enne aveva portato in classe una scacciacani non funzionante di proprietà del padre. L’uomo era stato denunciato, non essendo il ragazzino imputabile.

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