Lagarde, congratulazioni a Mario Draghi per il Premio Carlo Magno

“È per me un piacere particolare trovarmi qui ad Aquisgrana – la città di Carlo Magno – per rendere omaggio a Mario Draghi, nostro caro amico. Parlare di Carlo Magno significa, quasi inevitabilmente, parlare dell’idea di unità europea. Si tratta di un’associazione naturale.

Carlo Magno fu un leader straordinario, il cui regno si estendeva su territori che oggi comprendono diversi paesi europei. Mario appartiene a quella stessa tradizione. Ho avuto la fortuna, nel corso di molti anni, di osservarlo da vicino: in diverse istituzioni, in circostanze diverse e sotto pressioni che pochi hanno mai dovuto affrontare.” Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento alla cena che precede la cerimonia del premio Carlo Magno, che domani mattina sarà assegnato a Mario Draghi. ANSA