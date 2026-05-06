Valditara: 1,5 milioni di euro a scuole che accoglieranno studenti palestinesi

Il governo di Giorgia Meloni sosterrà con 1,5 milioni di euro le scuole che accoglieranno studenti e studentesse palestinesi provenienti dal territorio della Striscia di Gaza. Lo rende noto in un comunicato il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara: “Ho mantenuto una promessa fatta ai giovani studenti palestinesi che abbiamo accolto fra noi perché non perdessero la possibilità di un futuro degno”.

Il bando

La nota ministeriale spiega che è stato pubblicato un bando “per garantire l’integrazione, il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso azioni formative e di supporto, anche linguistico, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali e ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (cpia) che accolgono” i giovani gazawi.

Le scuole, precisa il comunicato, possono attivare “laboratori di lingua italiana L2 – italiano per stranieri, ma anche percorsi formativi nelle principali aree disciplinari (es. linguistico-artistico-espressiva, matematico-scientifico-tecnologica) per il potenziamento delle competenze didattiche di base”.

Nelle attività è previsto il coinvolgimento del territorio, in termini di partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.

Il ministro: “Una misura concreta”

Il ministro ha espresso la sua soddisfazione per l’intervento che il governo è riuscito a finanziare. Per Valditara si tratta di “una misura concreta che testimonia il nostro impegno nell’ambito del piano generale predisposto dal governo a metà ottobre per la ricostruzione di Gaza, attraverso un investimento specifico per l’accoglienza degli studenti palestinesi nelle scuole, che comprende il coinvolgimento delle famiglie, la personalizzazione degli apprendimenti e il potenziamento linguistico”.

www.today.it