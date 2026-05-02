In cattedra, l’enologo batte il pedagogo?

Forse il professore dovrebbe travasare sapere nella testa degli alunni, con la stessa perizia di un enologo che cura la qualitÃ delÂ mosto, ma poi seleziona anche ilÂ tipo diÂ contenitoreÂ in cui alloggiarlo, per evitare che invece diÂ vino o spumanteÂ di qualitÃ , il contenitore sbagliato restituiscaÂ aceto marcio.

PerchÃ© se il sapere finisce imbottigliato in cervelli non idonei a valorizzarlo, la possibilitÃ che sviluppi vero progresso: intelligenza, civiltÃ , utilitÃ sociale Ã¨ a dir poco remota.

E non Ã¨ improbabile che il sapere travasato nel cervello sbagliato, finisca per danneggiarlo, accentuandone stupiditÃ o pazzia. Proprio come il mosto imbottigliato in un contenitore sporco o debole, finisce per far saltare il tappo o scoppiare il contenitore.

Quando si dice di un istruito Ã¨ scemo o Ã¨ matto, bisogna capire se aveva un cervello capace di “digerire” cultura, oppure se Ã¨ stato danneggiato insaccandolo di saperi demenziali come tutte le ideologie politiche che possono indurre in un individuo immaturo delirio di onnipotenza o aggressivitÃ , fino a spingerlo a premeditare un omicidio.

Come l’americanoÂ Cole Thomas Allen, ingegnere meccanico col cervello sbiellato, che ha pensato di poter ammazzare Trump; ma come un topo ha mangiato il formaggio ed Ã¨ rimasto nella tagliola.

In Italia, lo sfascio del sistema sociale, prima chÃ¨ alla politica di oggi, Ã¨ imputabile a quella di 167 anni fa, (legge Casati 1859, che rese obbligatorio un biennio di istruzione. E alle riforme successive che hanno elevato l’obbligo fino all’etÃ di 16 anni.

Questo ha impedito e continua ad impedire aiÂ professori,Â (aiÂ mancatiÂ enologi del sapere),Â di selezionare iÂ contenitoriÂ cerebraliÂ idonei a convertire ilÂ “mosto in vino”, la cultura in vera civiltÃ e vera ricchezza per il popolo e per lo Stato.

Ecco perchÃ© oggi, (grazie all’istruzione, obbligatoriaÂ quasi ovunque a livello planetario) convivono due cose incompatibili: ilÂ progresso scientificoÂ arrivato a livelli di perfezione inimmaginabili, e laÂ stupiditÃ o criminalitÃ crescente di troppi addetti ai lavoriÂ che ingrassano danneggiando la collettivitÃ e i loro colleghi onesti, capaci e responsabili.

Â

La qualitÃ della cultura va curata; ma serve anche una scelta maniacale, “enologica”, dei “contenitori cerebrali” entro cui travasarla, se vogliamo che sviluppi vera intelligenza socio ed ecocompatibile.Â

Oggi nel mondo il sapere garantisce due catastrofi: debito pubblico impagabile e guerre a 360 gradi con tutti i mezzi possibili e immaginabili, nell’illusione di appianare i debiti.

La cultura Ã¨ l’arma piÃ¹ potente che esiste al mondo, renderla accessibile a chiunque Ã¨ diventata unaÂ istigazione a delinquere, come lasciare armi incustodite e con il colpo in canna in una scuola a disposizione degli alunni.

ConÂ l’istruzione obbligatoria, (travasando saperi a casaccio) si sono fatti per 167 anni, danni incalcolabili;Â forse Ã¨ il caso di correggere enologicamente la pedagogia,Â prima che di questo imbarbarimento sociale precoce e galoppante, (in Italia, in poco piÃ¹ di un anno, per divergenza di opinioni, 133 professori sono stati aggrediti dagli alunni o dai loro familiari) anche la politica perda totalmente il controllo.

Restituite al pedagogo lo stesso potere e la stessa responsabilitÃ che ha l’enologo sull’intera filiera: dalla produzione della “cultura” alla qualitÃ dei “cervelli“.

Chi produce sapere, deve poter scegliere dove imbottigliarlo, se vogliamo che garantisca intelligenza individuale e progresso sociale governabile in pace e prosperitÃ .

PerchÃ© per un secolo e mezzo, con l’istruzione obbligatoria imposta politicamente, la scuola ha garantito: progresso scientifico e imbarbarimento sociale galoppante, che come un boomerang torna a colpire la politica, costringendola a tappare i danni finanziari e ambientali a colpi di terrorismo e guerra, per evitare che Stato e Popolo finiscano al default e alla guerra civile.

Non vorrei sbagliarmi, ma temo che serva una sola parola d’ordine: torniamo indietro per andare avanti.

Oggi, anche il premier piÃ¹ potente del mondo, ha lo stesso potere di un autista di TIR a pieno carico, con le gomme lisce, e su strada ghiacciata.

Trump, Netanyahu e Putin sono gli attuali autisti politici piÃ¹ “potenti-impotenti” che offra il mercato.Â

Se provano a salvarsi sterzando a destra, sbandano a sinistra; e se sterzano a sinistra sbandano a destra.

Questa Ã¨ la massima autonomia di chi oggi “s-governa il mondo” ormai ridotto culturalmente ed economicamente a manicomio criminale, dove tutti per paura di perdere ci improvvisiamo carnefici, ma puntualmente finiamo tutti, (prede e predatori) da povere vittime.

Franco Luceri