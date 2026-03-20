Hormuz, Meloni: ‘no missione militare’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Giorgia Merloni

Bruxelles, 20 mar. – “Abbiamo parlato del tema della libertÃ  di navigazione” nello Stretto di Hormuz, “da una parte si richiama l’Iran a garantire libertÃ  e sicurezza nella navigazione e dall’altra si offre la disponibilitÃ , quando ci saranno le condizioni, per dare una mano.

Voglio essere chiara: nessuno pensa a una missione militare per forzare il blocco, quando dovessero esserci le condizioni, ragionevolmente in una fase post conflitto, si tratta di come offrire un contributo, in accordo con le parti, per difendere la libertÃ  di navigazione”.

CosÃ¬ la premier Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo ha ricordato di aver chiesto una moratoria degli attacchi alle infrastrutture energetiche.Â  (askanews)

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