Forte dei Marmi, rapina in villa con pistola alla tempia: caccia a banditi dell’Est Europa

A Forte dei Marmi si starebbe consumando una vera e propria escalation criminale

Le hanno prese in ostaggio, con la pistola alla tempia. Sequestrate nella loro villa a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove si è consumato un vero e proprio assalto da parte di una banda di malviventi. Un colpo messo a segno da veri professionisti del crimine, conclusosi con un bottino di tre milioni di euro. Gli investigatori della questura sono al lavoro: si tratterebbe di una banda dell’Est Europa.

Madre e figlia in ostaggio

Due donne, madre e figlia, di 50 e 80 anni, di origini russe, sono state tenute in ostaggio nella loro casa, sotto la minaccia di un’arma. L’episodio, il secondo nel giro di poche settimane, è avvenuto in una delle strade vicine al centro della città. La madre era uscita di casa per prendere alcune casse d’acqua quando sono spuntati i banditi, che l’hanno minacciata e spinta all’interno della villa.

Tre milioni di bottino

Con la pistola alla tempia, le due donne sono state costrette ad aprire la cassaforte. La banda di malviventi ha rovistato ovunque, impossessandosi di tutto ciò che ha trovato: gioielli, contanti e perfino borse firmate, per un bottino complessivo di tre milioni di euro.

Banda di professionisti

Come anticipa La Nazione, si tratterebbe di una banda di professionisti del crimine, viste le modalità dell’azione: “I quattro sconosciuti infatti indossavano passamontagna e guanti e, prima di fuggire, si sono premurati, con grande abilità, di asportare la ‘scatola nera’ della memoria delle telecamere a circuito chiuso, in modo da non lasciare i video di quella notte infernale”.

Il colpo da due milioni della settimana prima

A Forte dei Marmi si starebbe consumando una vera e propria escalation criminale. La scorsa settimana c’è stato un furto da due milioni di euro in una villa a Vittoria Apuana; poi la rapina nel pieno della notte, in centro a Forte dei Marmi, mentre moglie e marito stavano dormendo e si sono trovati i banditi in camera, minacciati e costretti ad aprire la cassaforte e consegnare soldi e preziosi. Ultimo episodio cinque giorni fa, quando al mattino sono state ripulite due villette, sfondando la cassaforte con un frullino. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una banda dell’Est Europa.

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