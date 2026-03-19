Meloni: ‘non sono vigliacca se non condanno gli Usa’

ROMA, 19 MAR – Dire che il governo italiano condanna l’attacco degli Stati Uniti all’Iran “anche quello Ã¨ uno scenario pericoloso e lo sarebbe per te e non per gli americani. E nella mia posizione di presidente del Consiglio, mi permetterete.. se non ho queste certezze, ed essendo la sicurezza degli italiani a repentaglio, non Ã¨ perchÃ© sono vigliacca o non lucida. Ma devo fare valutazioni piÃ¹ complesse e sapendo che avranno conseguenze per gli altri”.

CosÃ¬ la premier Giorgia Meloni nel podcast “Pulp podcast” con Fedez e Mr Marra. La presidente del Consiglio ha utilizzato all’inizio il ‘tu’ mentre si rivolgeva a Mr Marra, fatto di cui subito dopo si Ã¨ scusata passando al ‘lei’. (ANSA).