Trump: “Spazziamo via l’Iran se attacca le nostre navi”

L’Iran verrà spazzato via se attaccherà le navi americane. Lo ha detto Donald Trump a Fox

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato una infografica sul suo account Truth, ribadendo che la Marina, l’Aeronautica e la difesa aerea iraniane sono state “distrutte”, mentre quelle degli Stati Uniti sono “operative al 100%”. Nell’infografica c’è anche l’effigie di Trump comparata a quella dell’ayatollah Ali Khamenei. Il suo volto è cancellato da una X rossa e accompagnato dalla scritta dead, ovvero morto.

Teheran: “Pronti a ogni scenario nello Stretto”

L’Iran è completamente preparato per ogni scenario nello Stretto di Hormuz, e “non permetterà a (il presidente statunitense Donald) Trump e alle forze americane di fare il prepotente”. Lo ha detto una fonte militare informata, citata dall’agenzia di stampa iraniana “Nour News”.

Secondo la fonte, l’Iran ha in serbo anche “altri scenari” da mettere in atto “se necessario”. Riferendosi ai colpi di avvertimento sparati dalle forze iraniane contro alcune imbarcazioni da combattimento statunitensi, la fonte ha assicurato che “le forze armate iraniane non permetteranno il passaggio alle forze da combattimento americane e qualsiasi transito nello Stretto di Hormuz non avverra’ senza il permesso delle forze armate iraniane”.

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