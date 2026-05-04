Sondaggio, Trump bocciato dal 62% degli americani

PiÃ¹ di 60 giorni di guerra in Iran si fanno sentire.Â Â A sei mesi dalle elezioni di metÃ mandato, Donald Trump Ã¨ sempre piÃ¹ difficoltÃ nei sondaggi trovandosi costretto a fare i conti con un conflitto costoso e impopolare. Secondo le rilevazioni di Washington Post-Abc-Ipso, il 62% degli americani lo boccia, il livello piÃ¹ alto dall’inizio del primo mandato.

In generale il tasso di approvazione del presidente Ã¨ calato al 37% dal 39% di febbraio, ma i dettagli del sondaggio fotografano una realtÃ molto complicata per Trump. Il 66% degli americani non approva la sua gestione dell’Iran contro un 33% che invece lo promuove.

Sull’economia, solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di sette punti. Sull’inflazione puÃ² contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23% a fronte di un 76% che lo boccia. Con l’immigrazione, l’economia e i prezzi sono stati i cavalli di battaglia di Trump nella campagna elettorale: il presidente aveva promesso l’etÃ dell’oro e un crollo dell’inflazione ma gli americani, si ritrovano con i prezzi della benzina ai massimi del 2022 e un’inflazione che dilaga a causa di una guerra che Ã¨ piÃ¹ impopolare di quella in Vietnam. ANSA