Hormuz, Crosetto: ‘auspico missione internazionale Onu’

Ospite a “Tg4 – Diario del giorno” il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato degli ultimi sviluppi della guerra in Iran. Sulle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ventilato l’ipotesi di una fine “a breve” del conflitto afferma: “Ce lo auguriamo tutti, non abbiamo bisogno di un’altra guerra che duri un tempo indeterminato”.

“Gli elementi per decidere quando finirÃ questa guerra ce l’hanno solo le tre nazioni che sono sul campo, cioÃ¨ gli Stati Uniti, Israele e l’Iran stesso”, sottolinea Crosetto che poi ribadisce la posizione del governo italiano sulla possibilitÃ di un intervento in difesa dello stretto di Hormuz come chiesto nei giorni scorsi da Washington a diversi Paesi alleati

. “La missione Aspides nel Mar Rosso potrÃ essere rafforzata per assicurare la tranquillitÃ nel passaggio verso lo stretto di Suez. Altra cosa Ã¨ Hormuz dove i Paesi hanno detto di no a una missione che potrebbe sembrare quasi un ingresso in guerra”, afferma il ministro della Difesa.

Missione internazionale a guida Onu per Hormuz

Secondo Crosetto, l’auspicio Ã¨ quello di giungere ad una missione multilaterale internazionale a guida Onu per la sicurezza nello stretto di Hormuz. “Servirebbe che le Nazioni Unite si mettessero alla guida e a quel punto tutte le nazioni, non solo europee o della Nato, parteciperebbero perchÃ© l’impatto energetico Ã¨ rivolto principalmente verso l’Asia”, afferma il ministro.

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