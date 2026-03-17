Teheran: ‘se gli Usa mandano truppe di terra sarÃ  un altro Vietnam’

Il viceministro degli Esteri iraniano ha lanciato un duro monito agli Stati Uniti di Donald Trump affermando che gli americani affronteranno un altro Vietnam nel caso di invio di truppe di terra nel conflitto in Medio Oriente.

“Un intervento di terra sarebbe del tutto illegale ma noi siamo comunque pronti a difenderci”, ha aggiunto Saeed Khatibzadeh in un’intervista a Teheran con l’inviato di Sky News. Il viceministro ha sottolineato che l’Iran Ã¨ disposto a combattere finchÃ© necessario e che il Paese non Ã¨ attualmente concentrato su una soluzione diplomatica. (ANSA)

Araghchi smentisce Axios, ‘ultimo contatto con Witkoff prima della guerra’

“Il mio ultimo contatto con il signor Witkoff risale a prima che il suo datore di lavoro decidesse di stroncare la diplomazia con un altro attacco militare illegale contro l’Iran. Qualsiasi affermazione contraria sembra mirata unicamente a ingannare i commercianti di petrolio e l’opinione pubblica”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi smentendo quanto riportato da Axios che, citando fonti americane, aveva riferito che un canale di comunicazione diretto fra Witkoff e Araghchi era stato riattivato negli ultimi giorni. (ANSA)