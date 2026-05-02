Trump: ‘dire che non stiamo vincendo in Iran è ‘tradimento’

“Dire che gli Stati Uniti non stanno vincendo la guerra in Iran è tradimento”. Lo ha detto Donald Trump

Trump ha affermato nella notte dalla Florida che gli Stati Uniti potrebbero “stare meglio” senza raggiungere un accordo con l’Iran, dato che i negoziati sembrano di nuovo in una fase di stallo.

“Francamente, forse è meglio non raggiungere affatto un accordo. Volete sapere la verità? Perché non possiamo permettere che questa situazione continui”, ha detto. “Va avanti da troppo tempo”. In precedenza, prima di partire per la Florida, Trump aveva dichiarato alla Cnn di non essere soddisfatto dell’ultima proposta iraniana volta a porre fine al conflitto.

Iran userebbe armi nucleari contro Israele e poi noi

“Non potete dare all’Iran un’arma nucleare, perché la userebbero contro Israele molto rapidamente, e la userebbero in Medio Oriente, e la userebbero in Europa, e noi saremmo i prossimi. E non accadrà”. L’ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un evento al Forum Club in Florida.

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