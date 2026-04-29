Merz: “Usa umiliati da leadership iraniana”. Trump: “non sa di cosa parla”

“Gli americani non sembrano avere una strategia e il problema in conflitti di questo tipo è sempre lo stesso: non basta solo entrarci, bisogna anche uscirne. Lo abbiamo visto in modo molto doloroso in Afghanistan, per 20 anni. Lo abbiamo visto in Iraq. Insomma, questa vicenda è, come ho detto, quantomeno avventata. Al momento non riesco a capire quale via d’uscita strategica stiano scegliendo gli americani, soprattutto perché gli iraniani stanno ovviamente negoziando con grande abilità – o meglio, stanno abilmente evitando di negoziare. E mandano gli americani a Islamabad per poi farli ripartire a mani vuote. Un’intera nazione viene umiliata dalla leadership iraniana, soprattutto da queste cosiddette Guardie Rivoluzionarie”.

Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante un incontro con gli studenti nella città di Marsberg.

Trump replica a Merz: sull’Iran non sa di cosa parla

Il presidente americano, Donald Trump, replica duramente alle critiche del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, sulla gestione della guerra contro l’Iran. “Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, pensa che sia giusto che l’Iran abbia un’arma nucleare. Non sa di cosa parla! Se l’Iran avesse un’arma nucleare, il mondo intero sarebbe in ostaggio. Io sto facendo qualcosa con l’Iran, proprio ora, che altre nazioni, o presidenti, avrebbero dovuto fare molto tempo fa. Non c’è da stupirsi che la Germania stia andando così male, sia economicamente che in altri ambiti!”, scrive il capo della Casa Bianca su X.

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