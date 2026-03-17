Iran, Netanyahu: “stiamo destabilizzando il regime”

Netanyahu: “Destabilizziamo regime per dare al popolo opportunità di rovesciarlo”

Israele sta “destabilizzando il regime” di Teheran “nella speranza di dare al popolo iraniano l’opportunità di rovesciarlo. Non succederà in una volta sola, non sarà facile. Ma se perseveriamo, daremo loro l’opportunità di poter prendere il loro destino nelle proprie mani. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una video-dichiarazione, sottolineando che “ci sono ancora molte sorprese. Faremo guerra con astuzia”.

“Parallelamente, stiamo aiutando i nostri amici statunitensi nel Golfo (…) C’è cooperazione tra le nostre forze aeree e navali (di Israele e Stati Uniti), tra me e il presidente (Donald) Trump e i suoi collaboratori. Aiuteremo sia con attacchi indiretti, che creano una pressione enorme sul regime iraniano, sia con azioni dirette”, ha spiegato Netanyahu.

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