Iran, Trump: “Non serve accordo per prendere l’uranio”

Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l’uranio arricchito iraniano: lo ha affermato il presidente Donald Trump. “Potremmo ottenerlo subito. Non credo che potrebbero fermarci se volessimo farlo, ma non c’è n’è motivo. È sepolto”, ha spiegato Trump.

Aiea: “Non siamo in grado di verificare scorte uranio di Teheran”

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) non è stata in grado di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dalla guerra dello scorso giugno. È quanto si legge in un rapporto riservato dell’agenzia distribuito agli Stati membri e visionato da Associated Press. L’Aiea ha riferito di non poter “fornire alcuna informazione sulle attuali dimensioni, composizione o ubicazione delle scorte di uranio arricchito in Iran, né stabilire se l’Iran abbia sospeso tutte le attività legate all’arricchimento”.

L’agenzia ha avvertito di essere “impossibilitata ad adempiere alle proprie responsabilità di salvaguardia” previste dall’Accordo di Salvaguardia del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (Tnp), aggiungendo che è “indispensabile e urgente” che Teheran rispetti gli obblighi previsti da tale trattato.

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