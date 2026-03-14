La Grande Ristrutturazione del Mondo. PIAZZA LIBERTA’, puntata diÂ sabato 14 marzo 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto, PIAZZA LIBERTA'

La Grande Ristrutturazione del Mondo

PIAZZA LIBERTÃ€, puntata diÂ sabato 14 marzo 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia Ã¨ Carmen Tortora, insegnante e scrittrice

Si parla di come le Ã©lite stanno ridisegnando il mondo attraverso conflitti, innovazione tecnologica, infrastrutture strategiche e nuove rotte commerciali, allâ€™interno una trasformazione piÃ¹ ampia che riguarda il potere globale, il controllo delle risorse, la sicurezza energetica e i futuri equilibri economici e geopolitici.

PIAZZA LIBERTAâ€™ Ã¨ il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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