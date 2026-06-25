Famiglia nel bosco, depositata istanza: ‘tutti chiedono il rientro’

E’ stata depositata alla cancelleria del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila l’istanza, ex art. 473 bis.23 Cpc, con cui l’avvocato Simone Pillon chiede il ricongiungimento dei bambini della ‘famiglia nel bosco’ ai genitori

Il documento consta di 99 pagine “in cui si ricostruisce la vicenda processuale e umana, si evidenziano i nuovi accertamenti istruttori e i significativi fatti sopravvenuti che hanno consistentemente modificato la situazione”. Si rappresenta al Tribunale “che ormai tutti i soggetti coinvolti, Ctu, consulenti di parte, equipe di Neuropsichiatria infantile e comunità scientifica nazionale, chiedono sia disposto rispettivamente un ‘precoce’, ‘immediato’ e ‘urgente’ rientro dei minori in famiglia”.

I figli di Nathan e Catherine, ai quali nel novembre 2025 è stata sospesa la potestà genitoriale, ormai da sette mesi vivono lontano dalla loro casa di Palmoli, in una struttura protetta a Vasto, dal marzo scorso separati anche dalla madre.

“Sono state offerte al Tribunale le valutazioni della difesa in ordine al bilanciamento dei nuovi elementi e si è prodotta una rassegna della giurisprudenza italiana ed europea di legittimità e di merito in materia. Si è dato atto – prosegue la nota di Pillon – del rinnovato clima di collaborazione che si è instaurato tra le parti e del proposito di superare, con il confronto e il dialogo, le rimanenti difficoltà”.

“Sarebbe bellissimo, e oso sperarlo – conclude Pillon – che la decisione fosse favorevole e intervenisse prima di uno dei compleanni dei bambini, che cade proprio tra meno di un mese. Sarebbe una grande occasione di festa per tutti”.

ANSA