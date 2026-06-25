Calenda: ‘Usa, Russia e Cina vogliono smantellare la UE’

“Siamo in una nuova età degli imperi, dove noi siamo le colonie: Stati Uniti, Russia e Cina hanno l’obiettivo fondamentale di smantellare l’Unione europea”.

Lo ha detto Carlo Calenda a Bruxelles, a margine della presentazione del suo libro Difendere la libertà. L’ora dell’Europa.

Calenda ha sottolineato la necessità di costruire un centro “liberale, riformatore ed europeista” per arrivare agli Stati Uniti d’Europa, con difesa comune, piano energetico e industriale comune, ingresso dell’Ucraina e una maggiore autonomia da Stati Uniti, Cina e Russia. “L’Europa è il continente dove si vive meglio al mondo, e vale la pena difenderlo”, ha aggiunto. (Adnkronos)