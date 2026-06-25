Calenda: ‘Usa, Russia e Cina vogliono smantellare la UE’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Calenda

“Siamo in una nuova età degli imperi, dove noi siamo le colonie: Stati Uniti, Russia e Cina hanno l’obiettivo fondamentale di smantellare l’Unione europea”.
Lo ha detto Carlo Calenda a Bruxelles, a margine della presentazione del suo libro Difendere la libertà. L’ora dell’Europa.

Calenda ha sottolineato la necessità di costruire un centro “liberale, riformatore ed europeista” per arrivare agli Stati Uniti d’Europa, con difesa comune, piano energetico e industriale comune, ingresso dell’Ucraina e una maggiore autonomia da Stati Uniti, Cina e Russia. “L’Europa è il continente dove si vive meglio al mondo, e vale la pena difenderlo”, ha aggiunto. (Adnkronos)

Share

Articoli correlati

Letizia Moratti

Letizia Moratti: “la UE non è il problema, è la soluzione”

Mario Draghi

Draghi: “la UE è un insieme di democrazie impegnate per l’identità europea”

Nigel Farage

Nigel Farage contro la UE: “distrugge l’identità degli Stati e mette il potere nelle mani dei burocrati”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *