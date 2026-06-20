“Agorà”. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 20 giugno 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto, PIAZZA LIBERTA'

“Agorà” è il nuovo soggetto politico e piattaforma di aggregazione lanciato dallo storico e saggista professor Angelo d’Orsi

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 20 giugno 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è il prof Angelo D’Orsi, noto alle cronache per il suo impegno civico e per aver guidato in passato liste della sinistra radicale a livello locale, si è lanciato per dare un tetto politico a una variegata area di dissenso, raccogliendo l’esperienza delle mobilitazioni di piazza degli ultimi anni.

Agorà, nato il 25 Aprile e presentato il 2 giugno 2026, mira a unire le piazze del dissenso, del pacifismo e dell’antimilitarismo per costruire una forza alternativa ai ‘ladri di Pisa’ (il centrodestra e al centrosinistra che di notte rubano insieme e di giorno fan finta di litigare) in vista delle prossime scadenze elettorali.

Il progetto include

– L’uscita dall’Ue e dalla Nato.
– Il rifiuto della guerra e del riarmo compreso l’invio di armi e al coinvolgimento in conflitti internazionali.
– Creare un Polo alternativo: la volontà di superare la dicotomia classica tra centrodestra e centrosinistra.
– Il tentativo di unire comitati, movimenti di base e singoli cittadini disillusi dalle tradizionali forze partitiche.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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