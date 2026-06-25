La UE vuole vuole eliminare il piombo dagli attrezzi da pesca

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attrezzi da pesca

“Adesso l’Ue vuole eliminare il piombo dagli attrezzi da pesca. Eccola l’ultima follia ideologica della Commissione europea. Il divieto di utilizzo e commercializzazione di reti e lenze contenenti piombo è solo l’ennesimo balzello a carico degli operatori del settore e colpirà negativamente anche la pesca sportiva. A questa folle decisione, ovviamente, ci siamo opposti in ogni sede”.

Lo scrive Anna Cisint, Europarlamentare della Lega, su X pubblicando un video.
https://x.com/annacisint/status/2069757839468380460

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