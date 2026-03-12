Rapine, risse e coltelli tra i minorenni: Bologna tra le città più colpite

A Bologna cresce l’allarme per la violenza tra minorenni

Secondo il nuovo rapporto di Save the Children sulla diffusione della violenza giovanile, negli ultimi dieci anni sono aumentati in modo significativo i reati violenti commessi da ragazzi tra i 14 e i 17 anni, con rapine e lesioni personali quasi raddoppiate rispetto al 2014. I dati nazionali mostrano una tendenza chiara: nel 2024 i minorenni denunciati o arrestati per rapina sono stati 3.968, più del doppio rispetto a dieci anni prima. Anche le lesioni personali sono cresciute in modo marcato, passando da 1.921 casi nel 2014 a 4.653 nel 2024.

Bologna tra le città con più minori segnalati

Nel primo semestre del 2025, tra le città metropolitane italiane con il maggior numero di minorenni denunciati o arrestati per rapina figurano Milano con 294 casi, Roma con 124 e al terzo posto Bologna con 103, seguita da Torino con 85. Un dato che colloca Bologna tra i principali centri urbani interessati dal fenomeno.

Anche per quanto riguarda le lesioni personali, Bologna compare tra le città più coinvolte: nei primi sei mesi del 2025 sono 73 i minorenni denunciati o arrestati, un dato simile a quello registrato a Napoli.

Rapine e risse in aumento

Il rapporto evidenzia inoltre un forte aumento dei minorenni segnalati per rissa, con una crescita che sfiora il 100% tra il 2019 e il 2024, arrivando a 1.021 casi.

In crescita anche i reati di minaccia, passati a 1.880 casi nel 2024, mentre diminuiscono i minori segnalati per associazione per delinquere, scesi a 109

L’Emilia-Romagna è tra le regioni dove il fenomeno appare più evidente. L’incidenza delle rapine tra i minorenni ha raggiunto 2,65 casi ogni mille abitanti nella fascia 14-17 anni, mentre nel primo semestre del 2025 sale a 3,06 ogni mille, tra i valori più alti registrati in Italia.

“La violenza diventa un modo per essere riconosciuti”

Secondo la ricerca, alla base della crescita dei reati tra minorenni c’è spesso un mix di disagio emotivo, rabbia e mancanza di prospettive.

Nei racconti raccolti dagli operatori emerge un senso diffuso di “disinvestimento affettivo”: molti ragazzi raccontano di sentirsi come se fossero “in un videogioco”, incapaci di percepire fino in fondo la gravità delle proprie azioni.

“Questi ragazzi non cercano la violenza per il gusto di farla. Cercano un posto nel mondo e spesso lo trovano dentro dinamiche violente: in questo modo qualcuno li vede e li riconosce”, spiega un operatore citato nello studio.

L’effetto delle sostanze e la percezione del rischio

Il rapporto segnala anche il ruolo delle sostanze psicotrope, che possono amplificare la rabbia e ridurre la percezione del rischio. Molti giovani coinvolti nei reati raccontano di vivere in un contesto in cui mostrare debolezza significa perdere rispetto.

“Se non reagisci perdi rispetto e sei finito. Meglio passare per pazzo che per debole”, racconta uno dei ragazzi intervistati.

Coltelli e armi tra i minori: dati in aumento

Un altro dato che preoccupa riguarda la diffusione di armi, anche improprie, tra i minorenni. Tra il 2019 e il 2024 i minori segnalati per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere sono passati da 778 a 1.946, con oltre 1.096 casi già nel primo semestre del 2025.

Molti ragazzi dichiarano di portare coltelli per sentirsi più sicuri o per status, ma secondo gli esperti questo genera un vero e proprio “cortocircuito della paura”. “La paura porta ad armarsi per difendersi, ma così aumenta il rischio di escalation di violenza”, spiega il rapporto.

Nonostante l’aumento dei reati, Save the Children sottolinea che l’Italia resta tra i Paesi europei con il minor numero di giovani coinvolti nel sistema di giustizia.

Nel 2014 i minori e giovani adulti sospettati o autori di reato erano 329 ogni 100 mila abitanti, diventati 363 nel 2023. Numeri in crescita, ma ancora inferiori rispetto alla media di molti altri Paesi europei.

