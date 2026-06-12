Milano, brutale rapina in metro: arrestati tre egiziani

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agenti della polizia locale di Milano

Gli agenti della polizia locale di Milano hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti giovani, ritenuti responsabili di un grave episodio di cronaca avvenuto nei mesi scorsi. I fatti risalgono allo scorso marzo e si sono consumati all’interno della fermata Zara della metropolitana.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima è stata brutalmente aggredita e derubata da un gruppo di persone. Nel corso della violenta rapina, i malviventi sono riusciti a sottrarre alla persona offesa diversi gioielli e altri beni di valore, per un bottino complessivo stimato in svariate migliaia di euro.

I destinatari delle misure cautelari

Le manette sono scattate per tre ragazzi di nazionalità egiziana di 18, 21 e 19 anni. I tre giovani, destinatari del provvedimento restrittivo in carcere, sono considerati dagli inquirenti i responsabili del colpo, avendo agito in concorso insieme ad altri soggetti in corso di identificazione o sui quali si concentrano ulteriori accertamenti.

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