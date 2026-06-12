Kallas: ’20 milioni di euro a organizzazioni della società civile israeliane e palestinesi’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Kaja Kallas

“Lo scorso anno abbiamo stanziato oltre 18 milioni di euro a sostegno delle organizzazioni della società civile. Sono oggi lieta di confermare che abbiamo mobilitato oltre 20 milioni di euro in finanziamenti aggiuntivi per le iniziative di costruzione della pace a livello locale”.

Lo ha annunciato l’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, al forum di Parigi sulla soluzione dei due Stati.
“L’Ue ora collabora con 88 organizzazioni della società civile israeliane e palestinesi, che operano in prima linea nella costruzione della pace, promuovendo il dialogo, rafforzando la leadership femminile e sostenendo i media indipendenti”, ha indicato Kallas, evidenziando che “la società civile non è un elemento secondario nella diplomazia, ma è indispensabile per la costruzione della pace”.ANSA

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