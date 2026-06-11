Anziano travolto a Cantù: alla guida un 15enne di origine marocchina su auto rubata

Cantù (Como) – Alla guida dell’auto rubata che lo scorso 12 aprile, a Cantù (Como) in piazza Volontari della Libertà, investì un pensionato di 81 anni c’era un ragazzo di 15 anni. L’adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale grazie a una serie di accertamenti svolti a partire dalle telecamere di videosorveglianza, che avevano inizialmente consentito il ritrovamento dell’auto.

Il 15enne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione, in relazione al fatto che si trovasse al volante di un’auto che risultava rubata. Il ragazzo è un cittadino italiano residente a Cantù, è figlio di genitori originari del Marocco. Il pensionato era stato ricoverato in prognosi riservata.

www.ilgiorno.it – foto archivio