Anziano travolto a Cantù: alla guida un 15enne di origine marocchina su auto rubata

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ambulanza incidente

Cantù (Como) – Alla guida dell’auto rubata che lo scorso 12 aprile, a Cantù (Como) in piazza Volontari della Libertà, investì un pensionato di 81 anni c’era un ragazzo di 15 anni. L’adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale grazie a una serie di accertamenti svolti a partire dalle telecamere di  videosorveglianza, che avevano inizialmente consentito il ritrovamento dell’auto.

Il 15enne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e  ricettazione, in relazione al fatto che si trovasse al volante di un’auto che risultava rubata. Il ragazzo è un cittadino italiano residente a Cantù, è figlio di genitori originari del Marocco. Il pensionato era stato ricoverato in prognosi riservata.

www.ilgiorno.it – foto archivio

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