Jesolo, in arrivo le zone rosse anti-maranza

Il prefetto di Venezia Darco Pellos ha disposto il rafforzamento dei controlli nella località balneare veneta dopo diverse risse

Alla fine arriva la stretta. Da domani fino al 23 agosto, coprendo quasi tutta l’estate, a Jesolo tornano le zone rosse contro maranza e violenti. Dopo risse quasi all’ordine del giorno, aggressioni fuori dai locali, in un copione che si è ripetuto weekend dopo weekend e una rapina ai danni di minorenni, il prefetto di Venezia Darco Pellos ha disposto il rafforzamento dei controlli nella località balneare veneta. Misure simili a Venezia, Mestre e Chioggia.

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