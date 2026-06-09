Udine, minorenne straniero a volto coperto rapina un supermercato

Sono le 19.15 del 29 maggio quando, in un supermercato della zona nord di Udine, entra un ragazzo alto con il volto coperto, cappuccio della felpa in testa

“Aveva una pistola in mano mi ha minacciato dicendo di aprire il cassetto che era una rapina, agitava la pistola dall’alto in basso”. “Mi sono girato dal box informazioni e ho detto scusa cosa stai facendo, questo qui improvvisamente si è girato verso di me e ha puntato una pistola intimandomi di stare fermo, anzi mi ha detto con accento straniero: “Capo non muoverti stai fermo lì”.

“Il direttore mi guarda e mi dice: “Fagli prendere tutto quello che c’è”.

Il rapinatore fugge con 650 euro. Se lo ritrova di fronte il residente di un condominio poco distante, sceso a portare fuori il cane. Ho avuto paura, nessun cittadino dovrebbe provare questa sensazione, ci dice, ma vuole restare anonimo.

Scattano le indagini dei Carabinieri della Sezione Operativa di Udine con l’ausilio dei colleghi di Remanzacco. Poco distante trovano una valigetta con una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un passamontagna, una felpa e un paio di guanti. Nel supermercato non ci sono telecamere.

Quelle della zona, unitamente alle testimonianze, permettono di arrivare alla banda: fermato l’autore materiale della rapina, è ora in un carcere fuori regione; e denunciati altri quattro complici che hanno avuto l’incarico di rimediare il vestiario per il reato. Tutti residenti nell’hinterland udinese. Tra loro potrebbero esserci minorenni, ma su questo bocche cucite dagli inquirenti. L’accusa per tutti è rapina in concorso.

“E’ sempre stata una zona molto tranquilla e anche frequentata anche da gente benestante anche il supermercato ultimamente abbiamo delle bande di ragazzini che vengono a tutte le ore perché stanno portando via merce alcolici e superalcolici”

“E’ stata una cosa talmente veloce che non mi è mai capitata in 27 anni di lavoro”.

“Avremmo bisogno di essere più tutelati soprattutto il pomeriggio e verso orario di chiusura”.

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