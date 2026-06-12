Milano scippo di orologio da 100mila euro: arrestati due stranieri

Altro orologio di lusso scippato a due passi dal Duomo a Milano. Succede in piazza Diaz

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti d’urgenza nella giornata di mercoledì, dopo il furto con strappo di un orologio di lusso dal valore stimato di circa 100mila euro. L’operazione dei ghisa, scattata immediatamente dopo l’allarme, ha permesso di intercettare e bloccare due persone gravemente indiziate di aver fatto parte del commando criminale.

Il blitz in centro e i due arresti

I dettagli dell’operazione hanno portato all’arresto in flagranza di due cittadini stranieri: S.O., un ragazzo francese di 25 anni, e A.R., un uomo algerino di 36 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due non avrebbero agito da soli ma avrebbero ricoperto un ruolo chiave nella pianificazione del colpo e nella logistica della fuga. Sono accusati di furto con strappo in concorso, aggravato dalle circostanze del fatto.

La dinamica e la caccia all’esecutore

Mentre i due complici sono finiti in manette grazie al tempestivo intervento delle pattuglie, resta aperta la caccia all’uomo per individuare il terzo membro della banda. I due arrestati, infatti, avrebbero coperto la ritirata del responsabile materiale dello scippo.

Il rapinatore fuggito è infatti quello che ha strappato il prezioso cronografo dal polso della vittima prima di dileguarsi tra le vie del centro. Le indagini proseguono ora a ritmo serrato, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, per identificare il fuggitivo e recuperare la refurtiva da 100mila euro.

www.milanotoday.it – foto repertorio