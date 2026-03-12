Malore nella notte, morto bimbo di tre anni

Un bimbo di tre anni Ã¨ morto questa notte all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasportato d’urgenza in ambulanza dal 118 da Castellaneta. Stando a quanto si Ã¨ appreso, il piccolo ha accusato un malore nel cuore della notte.Â Per questo Ã¨ stato richiesto l’intervento dei sanitari.
Sul posto Ã¨ piombata un’ambulanza del 118 che lo ha condotto d’urgenza al nosocomio del capoluogo jonico, dove Ã¨ giunto in condizioni critiche. I medici hanno fatto di tutto per salvare il piccolo che purtroppo Ã¨ deceduto poco dopo il suo arrivo nell’ospedale.
www.ilgazzettino.it