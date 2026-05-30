Danneggiata ferrovia del Brennero, ipotesi gesto doloso dell’ambientalismo radicale

Alle ore 13 circa 500 manifestanti hanno ‘occupato’ l’autostrada del Brennero a Matrei, in Tirolo

Sugli striscioni si leggono slogan come “L’Ue, il transito e il profitto distruggono la nostra salute”, “Via il traffico pesante dalle nostre strade”. I manifestanti inneggiano frasi alla tutela alla salute. Si vedono anche alcune bandiere tirolesi. Sul posto si trovano numerose forze dell’ordine austriache e ausiliari del traffico. La manifestazione si sta comunque svolgendo in modo molto pacato e non si registrano disagi.

Nel frattempo resta sotto controllo la situazione del traffico, anche sul versante italiano, lungo gli itinerari alternativi tramite la val Pusteria e la val Venosta, dove un mezzo in panne ha causato qualche rallentamento.

Intanto le indagini sul rogo di origine dolosa che la notte scorsa ha causato l’interruzione della linea ferroviaria Brennero-Verona Porta Nuova tra Peri e Dolcé, al confine con la provincia di Trento, sono indirizzate a privilegiare l’ipotesi di un gesto legato ai settori dell’ambientalismo radicale o dell’orbita anarco-insurrezionalista.

L’incendio alle due centraline elettriche, infatti, è stato innescato a poche ore dalla manifestazione ambientalista organizzata oggi, in Austria, che ha causato la chiusura dell’Autostrada del Brennero, prendendo così di mira l’unico servizio di collegamento nei trasporti rimasto attivo. Le indagini, dopo i rilievi della polizia scientifica, sono affidate alla Digos della questura di Verona. ANSA