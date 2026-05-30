Bimbi abusati in classe nel Milanese, arrestato maestro

Un maestro di terza elementare, in servizio in una scuola pubblica nel Milanese, è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bimbi

Ad intervenire, dopo un’ora di lezione, sono stati i carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, titolari di una inchiesta in cui l’insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori.

Al momento si sospetta che il docente, circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere. L’indagine, nata da segnalazioni ricevute dai militari dell’Arma della stazione del comune dell’hinterland, è in corso e riguarda abusi recentissimi.

Secondo la ricostruzione i bimbi, che avrebbero cercato in qualche modo di reagire e di difendersi per quanto potevano dagli abusi del maestro, hanno raccontato tutto ai genitori. I quali, meno di un mese fa si sono rivolti ai carabinieri del Comune dell’hinterland, dando il via alle indagini che sono state ‘lampo’ tanto che ieri le attività investigative hanno consentito in presa diretta di appurare le molestie nei confronti dei due bimbi.

Le pm, dato il comportamento inequivocabile del maestro, hanno disposto l’arresto immediato decidendo di non cercare altri riscontri. Ora toccherà al gip Angelica Cardi, che oggi pomeriggio ha interrogato l’uomo, convalidare l’arresto. I bambini, non appena saranno in condizioni di farlo, verranno sentiti in incidente probatorio mentre l’inchiesta verrà chiusa rapidamente in vista del processo.

L’altro caso nel Brindisino

Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L’uomo si trova agli arresti domiciliari dopo l’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori avendo appreso dalle figlie dei presunti abusi. In passato l’uomo, a causa di comportamenti simili alle accuse alla base dell’ultima ordinanza del gip, aveva già subito sanzioni disciplinari. ANSA