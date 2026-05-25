Malore improvviso, morto studente di 19 anni

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Vincenzo Petrellese

Lutto ad Acerra per la morte di un giovane studente. Vincenzo Petrellese, 19 anni, è morto nella serata di sabato stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi per il giovane, studente del Liceo Artistico “Bruno Munari” che ha diffuso la notizia della tragedia.

“Con immenso dolore e profondo sgomento – recita un post -, l’intera comunità scolastica del Liceo Artistico ‘Bruno Munari’ si stringe attorno alla famiglia di Vincenzo Petrellese, splendido ragazzo e studente della classe 5A del nostro indirizzo di Grafica, improvvisamente strappato alla vita ieri sera da un infarto fulminante. Vincenzo era a un passo dal traguardo, a poco più di un mese da quel diploma per cui aveva studiato con passione, dedizione e talento. Oggi la scuola si sveglia vuota, sospesa in un silenzio irreale.

Siamo tutti basiti, increduli, aggrappati alla disperata speranza che si tratti solo di un brutto scherzo. Di fronte a una tragedia simile, la domanda ‘come si può morire a quest’età?’ resta senza risposta, lasciando spazio solo a un dolore lacerante. ​Il Dirigente Scolastico Lea Vitolo, i docenti, il personale ATA e tutti gli studenti esprimono il più sentito e commosso cordoglio ai genitori, ai familiari e ai compagni di classe di Vincenzo. Il suo sorriso e la sua bontà resteranno impressi per sempre nella memoria del nostro Liceo le parole del suo liceo”.

Un messaggio di cordoglio è stato diffuso anche dal sindaco di Acerra, Tito D’Errico: “In questa giornata Acerra vive un dolore difficile da raccontare. Ieri sera un nostro giovane concittadino, Vincenzo Petrellese, studente modello dell’Istituto Munari, ci ha lasciato per un improvviso malore. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità acerrana, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia”.

www.napolitoday.it

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