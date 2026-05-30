Il Presidente polacco Karol Nawrocki ha proposto di privare Zelensky dell’Ordine polacco dell’Aquila Bianca, a seguito della decisione di Zelensky di intitolare un’unità militare in onore degli “eroi dell’UPA”.
Nawrocki afferma che l’esaltazione di tali figure “fornisce un pretesto per la propaganda russa e ostacola il percorso dell’Ucraina verso l’integrazione europea”.
https://t.me/letteradamosca/35793
🧵Zelensky si inginocchia davanti alla tomba del collaborazionista nazista Andriy Melnyk e conferisce il titolo onorifico “Intitolato agli Eroi dell’UPA” al Centro Operazioni Speciali Separato Nord delle Forze per le Operazioni Speciali del’Ucraina.
(segue) pic.twitter.com/vRx8Zip0UU
— Colonnello Kurtz (@Apocalypsevax) May 29, 2026