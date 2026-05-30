La Polonia vuole degradare Zelensky

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Il Presidente polacco Karol Nawrocki e Zelensky

Il Presidente polacco Karol Nawrocki ha proposto di privare Zelensky dell’Ordine polacco dell’Aquila Bianca, a seguito della decisione di Zelensky di intitolare un’unità militare in onore degli “eroi dell’UPA”.

Nawrocki afferma che l’esaltazione di tali figure “fornisce un pretesto per la propaganda russa e ostacola il percorso dell’Ucraina verso l’integrazione europea”.
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