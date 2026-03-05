Iran, Crosetto: ‘Usa hanno agito fuori dal diritto internazionale’

“Certo che Ã¨ stata al di fuori delle regole del diritto internazionale”

CosÃ¬ il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua replica alla Camera, dopo le sue comunicazioni sulla crisi in Iran, rispondendo alle proteste dei parlamentari dell’opposizione che accusavano gli Usa e Israele di aver agito fuori dal diritto internazionale.

“L’attacco israeliano Ã¨ partito nel momento in cui la posizione di Khamenei Ã¨ diventata nota, Ã¨ una guerra che Ã¨ partita all’insaputa del mondo e che ora ci si trova a gestire – ha aggiunto – Il problema nostro Ã¨ gestire le conseguenze di una crisi che Ã¨ esplosa e che non abbiamo voluto”. (ANSA)