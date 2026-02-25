Ucraina, Orban: ‘Zelensky e leader UE d’accordo per continuare la guerra’

VIktor Orban scrive su X: “Ieri, i leader di Bruxelles, con @vonderleyen in prima linea, hanno raggiunto un accordo con il Presidente @ZelenskyyUa per continuare la guerra. Questa Ã¨ una cattiva notizia per l’Europa. Si sta prolungando una guerra che chiaramente non ha soluzione sul campo di battaglia, ma che provoca immense distruzioni.

Ogni mese, 35.000 persone muoiono o rimangono permanentemente invalide, mentre le linee del fronte si muovono a malapena. Centinaia di migliaia di vedove e orfani, madri in lutto per i loro figli. Questo Ã¨ ciÃ² che Bruxelles sostiene.

Continuare la guerra costa ai cittadini europei enormi somme di denaro. Centinaia di miliardi di euro vengono sprecati senza alcun risultato. In questa guerra, non sono i russi a essere schiacciati, ma gli europei.

Oltre a ciÃ², permane il rischio di un’escalation nucleare, poichÃ© l’Europa si trova ad affrontare una potenza nucleare.

Se lo permettessimo, anche l’Ungheria verrebbe coinvolta. La scorsa settimana a Monaco, il leader del partito di opposizione Tisza, sotto l’egida tedesca, ha concluso un patto segreto con i leader di Bruxelles. In cambio del sostegno di Bruxelles e Kiev, avrebbe inserito l’Ungheria nel gruppo dei paesi europei in guerra, avrebbe accettato un ulteriore sostegno finanziario all’Ucraina e avrebbe tagliato fuori l’Ungheria da petrolio e gas a prezzi accessibili.

L’Ungheria deve restare fuori da tutto questo. Il governo ungherese deve salvaguardare la sicurezza del Paese. Gli ungheresi possono contare su di noi: questo Ã¨ esattamente ciÃ² che faremo.”

https://x.com/PM_ViktorOrban