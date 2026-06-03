Zelensky: ‘collaboriamo con la UE per nuove sanzioni alla Russia’

Zelensky guarda al nuovo pacchetto di sanzioni europee

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev sta collaborando con l’Unione Europea alla definizione del ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In un videomessaggio, il leader ucraino ha spiegato che il suo governo sta lavorando affinché le nuove misure risultino più incisive e rendano più difficile aggirare le restrizioni già introdotte negli ultimi anni.

Zelensky ha sottolineato la necessità di colpire i settori che sostengono la produzione militare russa, considerati fondamentali per lo sforzo bellico di Mosca. Secondo quanto riportato da Ukrinform, Bruxelles punta a raggiungere un accordo entro la fine della prossima settimana. Tra i dossier sul tavolo figurano le entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio, il sistema bancario russo e la cosiddetta “flotta ombra” utilizzata per il trasporto del greggio.

Drone ucraino colpisce bus russo e uccide 7 civili

Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di sette persone e il ferimento di altre undici. L’episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yenakiyevo, nel territorio della regione di Donetsk controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell’amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota.

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