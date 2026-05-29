Lia Quartapelle: “Ucraina nella UE ci renderà più grandi”

Lia Quartapelle (deputata Pd) scrive su X: “Oggi l’Europa rappresenta una speranza e una possibilità. L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione ci renderà più grandi e forti. Non mi stupisce la contrarietà della Lega. Mentre la posizione di Conte è profondamente incoerente. O si fa l’Europa o la si smonta. Non ci sono scorciatoie.

(La si smonta, ovviamente, perché come un regime che annega tra debiti, violenza e corruzione possa renderci più grandi e forti, è uno dei tanti misteri del Pd.,, e della UE.).