Lia Quartapelle: “Ucraina nella UE ci renderà più grandi”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Lia Quartapelle

Lia Quartapelle (deputata Pd) scrive su X: “Oggi l’Europa rappresenta una speranza e una possibilità. L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione ci renderà più grandi e forti. Non mi stupisce la contrarietà della Lega. Mentre la posizione di Conte è profondamente incoerente. O si fa l’Europa o la si smonta. Non ci sono scorciatoie.

(La si smonta, ovviamente, perché come un regime che annega tra debiti, violenza e corruzione possa renderci più grandi e forti, è uno dei tanti misteri del Pd.,, e della UE.).

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