Zelensky: “Trump chiede concessioni a noi ma non a Putin”

Donald Trump chiede ‘solo’ all’Ucraina e non alla Russia di Vladimir Putin. Kiev vorrebbe garanzie di sicurezza più solide e durature dagli Stati Uniti in caso di accordo con Mosca per porre fine alla guerra. A Monaco di Baviera, dove partecipa alla Conferenza sulla sicurezza, Volodymyr Zelensky fotografa le distanze tra la posizione ucraina e quella americana.

Da una parte Zelensky auspica che i negoziati di pace mediati dagli Stati Uniti, in programma a Ginevra la prossima settimana, assumano un carattere sostanziale. Dall’altra non manca di evidenziare come al suo Paese venga “troppo spesso” richiesto di effettuare concessioni. E muove un’accusa nei confronti della Russia, imputandole il tentativo di rallentare il processo negoziale. ADNKRONOS