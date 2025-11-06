Rutte: ‘la minaccia russa non finisce con la guerra in Ucraina’

La decisione dei leader della NATO di investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035 Ã¨ “storica”, ha affermato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte durante una conferenza sulla difesa a Bucarest, in Romania. La NATO si trova ad affrontare “minacce reali e durature”, ha aggiunto.

“La guerra immotivata della Russia contro l’Ucraina Ã¨ l’esempio piÃ¹ evidente della minaccia, ma il pericolo rappresentato dalla Russia non finirÃ con questa guerra”, ha detto Rutte. “E la Russia non Ã¨ sola nei suoi sforzi per minare le regole globali. Come sapete, sta collaborando con la Cina, con la Corea del Nord, con l’Iran e altri. Stanno aumentando la loro difesa e questa collaborazione Ã¨ a livelli senza precedenti. Si stanno preparando a uno scontro a lungo termine. Non possiamo essere ingenui, dobbiamo essere preparati”.Â (askanews)

Con i soldi dei contribuenti, si arricchisce anche la lobby delle armi, dopo quella dei “vaccini”

