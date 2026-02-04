Milano, rapina con coltello: arrestati due minorenni egiziani

Per rapinare un 16enne della sigaretta elettronica l’hanno minacciato con un coltello dalla lama di dieci centimetri

Ãˆ successo nella serata di ieri quando i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato due minorenni egiziani, un 14enne e un 15enne, per rapina e denunciato altri due minori connazionali, un 14enne e un 17enne, per lo stesso reato.

I militari sono intervenuti in piazza Frattini, nel mezzanino della M4, dove i giovani avevano accerchiato e rapinato della sigaretta elettronica il 16enne, con la minaccia di un coltello. Il gruppo Ã¨ stato fermato sulle scale, verso la metropolitana, mentre tentava di fuggire. Con loro i quattro avevano la sigaretta elettronica, che Ã¨ stata restituita alla vittima, e il coltello a serramanico della lunghezza di 24cm, di cui 10cm di lama. I due arrestati sono stati portati nel carcere minorile Beccaria.

I due minori denunciati sono stati affidati rispettivamente a un genitore e allo zio. ANSA

Procuratrice Milano: ‘aumento scippi e rapine da ascrivere a minori stranieri non accompagnati’

