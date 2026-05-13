Rovigo, ragazzina pestata da bulle nordafricane fino a perdere i sensi

ROVIGO – Picchiata nel parco fino a perdere i sensi da tre ragazzine di origine nordafricane: è quanto successo a una studentessa minorenne lo scorso 8 maggio, nel parco Maddalena, nel quartiere Commenda di Rovigo. La giovane è stata portata d’urgenza in ospedale, dove ha trascorso la notte sotto osservazione. La causa dell’aggressione sarebbe legata a motivi sentimentali: probabilmente un coetaneo delle giovani conteso.

L’aggressione

Erano passate le 18, quando la giovane è stata presa per i capelli, tirata e strattonata dalle tre bulle. La colluttazione è stata violenta che alla fine la vittima è caduta a terra, perdendo i sensi. Le ragazzine che l’avevano aggredita si sono dileguate prima dell’arrivo della polizia locale.

I soccorsi

Quando è arrivata l’ambulanza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, da cui è tornata a casa alle prime ore del giorno successivo.

I testimoni

Altri minorenni hanno assisto alla scena e si sono dichiarati sconvolti per quanto hanno visto. La vittima è iscritta al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e frequenta abitualmente il parco poiché risiede poco lontano con i genitori, il fratello e la sorella.

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